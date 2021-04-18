ثأر قديم يودي بحياة شابيْن.. بيان استنكاري بعد "فاجعة ببنين"

أصدر آل برغل في بلدة ببنين بيان استنكار قالوا فيه: "آلمنا المصاب الجلل الذي حدث بالأمس نتيجة الحادث الذي أدى إلى استشهاد شابين من أهلنا في ببنين، وبخاصة أنه أتى خلال أيام شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتسامح والمغفرة".



وقال: "العائلة إذ تستنكر هذا العمل الفردي، تتوجه بأحر التعازي من ذوي الضحايا جراء هذه الفاجعة الأليمة التي أصابتنا جميعا، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان".



وختم: "تناشد العائلة الأجهزة الأمنية والقضائية المبادرة الى توقيف الفاعلين ومعاقبتهم، حقنا لمزيد من الدماء وإحقاقا للحق والعدل".

وكان اقدم احد الشبان على اطلاق النار على سيارة بداخلها شخصين بعد ثأر قديم ما ادى لوفاتهما.