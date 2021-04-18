لبنان

مسلسل التهريب تابع.. اشتعال الصهريج وإشتباك مع الجيش!

Lebanon 24
18-04-2021 | 13:33
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 18 / 4 / 2021 فجراً واثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة صهريج في منطقة شعث-بعلبك محمّل بمادة البنزين معدة للتهريب، تعرضت لاطلاق نار من شخص يستقلّ سيارة رباعية الدفع تواكب الصهريج ما اضطر عناصر الدورية إلى الرد بالمثل، وقد اسفر تبادل اطلاق النار إلى اشتعال الصهريج بعد فرار سائقه وتوقيف مطلق النار المدعو (م.ج). واثناء اقتياد الاخير إلى احد المراكز العسكرية تعرضت الدورية مجددا لاطلاق نار من قبل مجهولين.

كما دهمت دورية اخرى من مديرية المخابرات منزل المطلوب (ع.م) في بلدة حور تعلا  واوقفته كونه متهم بجريمة قتل عام ٢٠٠٧ واقدامه بتواريخ سابقة على اطلاق النار باتجاه دورية لمديرية المخابرات، وافتعال المشاكل مع آخرين.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

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