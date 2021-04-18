الحريري: الرئيس الشهيد اختار فليحان لأنه أدرك أن الإصلاح طريق الاستقرار

غرد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عبر حسابه في "تويتر": "عندما اختار الرئيس رفيق الحريري شخصية بكفاءة باسل فليحان، ليكون رأس الفريق الاقتصادي، كان يدرك أن الإصلاح هو الطريق الذي لا بديل منه للاستقرار الوطني، وأن باسل يعي أهمية الإصلاح في عملية الهندسة الاقتصادية".



وفي تغريدة ثانية: "في ذكرى غياب باسل فليحان نتوجه بتحية إجلال لروح الشهيد الحبيب. ونتوقف أمام تجربة مضيئة تعلو فوق السياسة والمزايدات الطائفية وعلامة فارقة للنزاهة والشفافية في مجال العمل العام".

عندما اختار الرئيس رفيق الحريري ليكون على رأس الفريق الاقتصادي شخصية بكفاءة باسل فليحان كان يدرك ان الاصلاح هو الطريق الذي لا بديل عنه للاستقرار الوطني وان باسل يعي اهمية الاصلاح في عملية الهندسة الاقتصادية ١/٢