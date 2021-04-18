لبنان

الحجار: بئس هكذا مسؤول وبئس هكذا قرارات

Lebanon 24
18-04-2021 | 15:25
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غرد النائب محمد الحجار عبر "تويتر": "مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تحرك بناء على قرار اتخذه بالإجماع مجلس القضاء الأعلى لوقف تجاوزات القاضية غادة عون، فما كان من وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم المنوط بها صيانة هيبة القضاء إلا أن اتخذت قرارا ساوى بين المتجاوز ومجلس القضاء الأعلى. بئس هكذا مسؤول وبئس هكذا قرارات".

 

مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تحرك بناء على قرار اتخذه بالإجماع مجلس القضاء الأعلى لوقف تجاوزات القاضية غادة عون فما كان من وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم المنوط بها صيانة هيبة القضاء إلا أن اتخذت قرارا ساوى بين المتجاوز ومجلس القضاء الأعلى.

بئس هكذا مسؤول وبئس هكذا قرارت


 

 

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