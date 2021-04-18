لبنان

توقيف عصابة سرقة ومهربين وضبط مسروقات ومخدرات

Lebanon 24
18-04-2021 | 16:27
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 18 / 4 / 2021 أوقفت قوة من الجيش مع مجموعة من مديرية المخابرات على حاجز بلدة حربتا - بعلبك المدعو (م.ع) الذي كان يقود شاحنة محملة بحوالى ١٥ طناً من السكر الخاضع لقرار الدعم والمعدّ للتهريب، وقد تمّ تسليم الموقوف والشاحنة المضبوطة الى دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة.

كما تم توقيف على الحاجز نفسه المدعو (ش.س) الذي يقود شاحنة محملة بكمية من القطع المسروقة من سكة الحديد، اضافة الى خرضوات مسروقة ويرافقه السوري(ي.ج) الذي يؤلف مع شقيقه (ف.ج) عصابة سرقة وشراء مسروقات والاتجار بها، وعمدت الدورية إلى دهم منزل الاخير وتوقيفه. علماً أن هذه العصابة قد نشطت في الآونة الأخيرة لا سيما في عمليات سرقة سكك الحديد واعمدة انارة الشوارع وأسلاك كهربائية عائدة لتوتر شركة كهرباء لبنان، وأغطية قنوات المياه، قِفار نحل وركيمة مولد كهرباء وأسلاك كهربائية من داخل دير في بلدة جبولة.
كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في بلدة حربتا السوري (ه.ح) لقيامه بتهريب المخدرات، وضبطت بحوزته 2000 حبة كبتاغون وحوالي 1 كلغ من مادة حشيشة الكيف.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

توقيف عصابة سرقة ومهربين وضبط مسروقات ومخدرات#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/tSJbGfTtvm pic.twitter.com/hG8l0hqwBd

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