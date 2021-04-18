صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 18 / 4 / 2021 أوقفت قوة من الجيش مع مجموعة من مديرية المخابرات على حاجز بلدة حربتا - بعلبك المدعو (م.ع) الذي كان يقود شاحنة محملة بحوالى ١٥ طناً من السكر الخاضع لقرار الدعم والمعدّ للتهريب، وقد تمّ تسليم الموقوف والشاحنة المضبوطة الى دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة.
توقيف عصابة سرقة ومهربين وضبط مسروقات ومخدرات#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/tSJbGfTtvm pic.twitter.com/hG8l0hqwBd
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 18, 2021