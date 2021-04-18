حريق كبير خلف ثكنة الحلو في بيروت (فيديو وصور)

شب حريق كبير خلف ثكنة الحلو في بيروت، في محل لتصليح الأحذية الملاصق لسوبر ماركت "الفاكهاني".
وقام الدفاع المدني بإخماد الحريق، دون وجود أي ضرار مادية، غير أنّ أسباب الحريق لم تُعرف بعد.
حريق كبير خلف ثكنة الحلو في بيروت pic.twitter.com/RD2j8GIZ4t
— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 18, 2021
حريق كبير خلف ثكنة الحلو في بيروت pic.twitter.com/RD2j8GIZ4t
ولاحقاً افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن فوج اطفاء مدينة بيروت أخمد حريقاً شبّ داخل محل مؤلف من طبقتين مخصص لتصنيع الأحذية والحقائب في منطقةمار الياس، وقد عمل رجال الاطفاء على مكافحة الحريق و السيطرة عليه حائلين دون امتداده الى الشقق السكنية في المبنى، واقتصرت الاضرارعلى الماديات، كما قام رجال الفوج بعملية تبريد للمكان وتأمينه منعاً لتجدد النيران.