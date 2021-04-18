حريق كبير خلف ثكنة الحلو في بيروت (فيديو وصور)

شب حريق كبير خلف ثكنة الحلو في بيروت، في محل لتصليح الأحذية الملاصق لسوبر ماركت "الفاكهاني".

وقام الدفاع المدني بإخماد الحريق، دون وجود أي ضرار مادية، غير أنّ أسباب الحريق لم تُعرف بعد.