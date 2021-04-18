عدوان بحث مع أهالي شهداء فوج الاطفاء في تطورات التحقيق

التقى رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، في دارته في برمانا، وفدا من أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت، وبحث معهم في تطورات ملف انفجار المرفأ، والآلية التي يجب اتباعها في المجلس النيابي، لانشاء محكمة خاصة لهذه القضية، من أجل الاسراع في التحقيقات وصدور القرار الظني في أسرع وقت.

وأشار عدوان الى "أننا بحثنا في تشكيل لجنة تقصي حقائق وتقديم اقتراحات قوانين من الممكن أن تساعد أكثر في المسار الذي تسلكه هذه القضية، ولقد وعدت الاهالي أننا كما كنا معهم خلال الـ 8 اشهر و 14 يوما سنكمل معهم لنساعد قدر المستطاع في هذه القضية".