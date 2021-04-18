لبنان

مدير عام رئاسة الجمهورية: كفانا مزايدات وتضليلاً

Lebanon 24
18-04-2021 | 17:20
A-
A+
Doc-P-814188-637543638310557468.jpg
Doc-P-814188-637543638310557468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غرد المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير على حسابه في "تويتر":
"مدير عام رئاسة الجمهورية مؤتمن على المحافظة على تطبيق الدستور وفصل السلطات وتوازنها وتعاونها وعلى هيبة ما تبقى من المؤسسات وعلى الوفاق الوطني في المسائل ذات البعد القومي بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
ان موازاة الصيغ أساس الحوكمة في إدارة شؤون العباد والبلاد.
كفانا مزايدات وتضليلا".

 

مدير عام رئاسة الجمهورية: أنا مؤتمن على المحافظة على تطبيق الدستور وفصل السلطات وتوازنها وتعاونها وعلى هيبة ما تبقى من المؤسسات وعلى الوفاق الوطني في المسائل ذات البعد القومي بتوجيهات رئيس الجمهورية. موازاة الصيغ اساس الحوكمة في إدارة شؤون العباد والبلاد. كفانا مزايدات وتضليل



 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:05 | 2021-04-18
17:57 | 2021-04-18
17:00 | 2021-04-18
16:50 | 2021-04-18
16:36 | 2021-04-18
16:27 | 2021-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website