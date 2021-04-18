مدير عام رئاسة الجمهورية: كفانا مزايدات وتضليلاً

غرد المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير على حسابه في "تويتر":

"مدير عام رئاسة الجمهورية مؤتمن على المحافظة على تطبيق الدستور وفصل السلطات وتوازنها وتعاونها وعلى هيبة ما تبقى من المؤسسات وعلى الوفاق الوطني في المسائل ذات البعد القومي بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

ان موازاة الصيغ أساس الحوكمة في إدارة شؤون العباد والبلاد.

كفانا مزايدات وتضليلا".

مدير عام رئاسة الجمهورية: أنا مؤتمن على المحافظة على تطبيق الدستور وفصل السلطات وتوازنها وتعاونها وعلى هيبة ما تبقى من المؤسسات وعلى الوفاق الوطني في المسائل ذات البعد القومي بتوجيهات رئيس الجمهورية. موازاة الصيغ اساس الحوكمة في إدارة شؤون العباد والبلاد. كفانا مزايدات وتضليل