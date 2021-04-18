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لبنان
بعد الاشتباكات العنيفة.. حملة توقيفات واسعة للجيش في الطفيل
Lebanon 24
18-04-2021
|
18:05
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ذكرت المعلومات أنّ "الجيش أوقف خلال مداهمات في بلدة طفيل الحدودية، 17 مطلوباً بمذكرات إطلاق نار على خلفية اشتباكات حصلت اول من امس بين سوريين وشبان من أهالي البلدة".
ونقل الموقوفون إلى إحدى الثكنات العسكرية للتحقيق معهم.
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