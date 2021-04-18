دياب يصل إلى قطر

وصل مساء اليوم، رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب إلى مطار حمد الدولي- الدوحة، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر.

وكان في استقبال دياب وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية في الدوحة السفيرة فرح بري.

وبعدها، توجه رئيس الحكومة إلى مقر الإقامة في فندق Four Seasons في الدوحة، على أن تبدأ لقاءاته مع المسؤولين القطريين هذه الليلة.