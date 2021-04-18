أمين الجميل يتحدث عن "حزب الله".. وهذا ما قاله لعون

أطلّ الرئيس أمين الجميل عبر برنامج "هل تجرؤ" عبر قناة "الآن"، مستكذراً العديد من الحقبات التاريخية، وتحدث عن شقيقه الراحل الرئيس بشير الجميل ونجله بيار، كما تطرق إلى التخبطات السياسية التي يشهدها لبنان راهناً، منتقداً بشدّة الطبقة السياسية الحاكمة والطاقم السياسي الذي وجّه له إنتقادات لاذعة.

وأكّد الجميل إن "الإنهيار الذي يشهده لبنان في الوقت الحالي ليس وليد اليوم"، مشيراً إلى إنّ "اللبنانيين فكّكوا أسس الدولة بحجة الوحدة الوطنية وإعطاء الحقوق للطوائف، كما فكّكنا السلطة المركزية للدولة واليوم ندفع الثمن".

وإذ أبدى تأييده لعبارة "كلن يعني كلن"، أشار الجميل إلى أنه "يتخوّف منها لأنّها تضيّع المسؤوليات، وبذلك يهرب المسؤول الحقيقي، ومن هنا يجب تحديد المسؤولية في الموقع والإسم".

ورأى الجميل إن "حزب الله يتحمّل مسؤولية كبيرة لما وصل إليه لبنان اليوم"، كما دعا رئيس الجمهورية ميشال عون لتحمل المسؤولية، في حين أنه وجه رسالة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

لمشاهدة كلام الجميل كاملاً.. إليكم الفيديو المُرفق



