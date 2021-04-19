تسريب أخبار

فوجئ مقربون من مسؤول كبير بتسريب خبر اجتماعهم مع هيل في مقر السفارة الأميركية وما دار فيها من أحاديث ذات حساسية سياسية مفرطة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".