تسريب أخبار

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Lebanon 24
19-04-2021 | 00:00
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فوجئ مقربون من مسؤول كبير بتسريب خبر اجتماعهم مع هيل في مقر السفارة الأميركية وما دار فيها من أحاديث ذات حساسية سياسية مفرطة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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