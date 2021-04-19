رجل أعمال رتّب زيارة دياب إلى قطر

قام رجل أعمال لبناني ناشط في دولة خليجية بإعداد ترتيبات زيارة رئيس الحكومة المستقيلة إلى قطر، دون توفر ضمانات كافية حول إمكانية تقديم مساعدات فورية للبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".