لبنان

عراجي عبر "تويتر": دوله ناس بسمنه وناس بزيت

Lebanon 24
19-04-2021 | 00:19
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غرّد النائب عاصم عراجي عبر "تويتر" قائلاً: "رجال اعمال هربوا أموالهم للخارج وناس مش قادرين ارسال اموال لتعليم أولادهم دوله ناس بسمنه وناس بزيت".
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