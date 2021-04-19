لعبة تبادل الأدوار في تعطيل تشكيل الحكومة مستمرّة

يتبيّن جلياً ان لعبة تبادل الأدوار في تعطيل تشكيل الحكومة مستمرة، الى ان تفضي "المفاوضات" الأميركية - الإيرانية حول النووي الإيراني، أمرا كان مفعولا.



وهنا تذكر المصادر المتابعة، بأن "الوتيرة نفسها شهدها لبنان في تشكيل حكومة تمام سلام عام 2014، والتي استغرقت 9 أشهر لتعلن فجأة في يوم أحد، اثر إعلان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، التفاهم على ملف إيران النووي، مع الولايات المتحدة والدول الكبرى".