إتصالات عربية لتأمين الالتفاف النيابي حول الحريري

شهد المسرح النيابي حركة اتصالات عربية المنحى والتشجيع، لتأمين الالتفاف النيابي "السني" حول الرئيس المكلف سعد الحريري، وتوصلت الاتصالات الى غرضها تقريبا، وفق معلومات "الأنباء" بحيث زال عمليا ما كان يعرف باللقاء التشاوري السني، المؤلف من 5 نواب سنة، والذي يرعاه "حزب الله" وحلفاؤها، وبقي هناك نائبان من أصل 28، لم يقرع باب اي منهما، بسبب ارتباطاتهما الحزبية.