الجمود الحكومي مستمرّ

استمرّ الجمود بالوضع الحكومي، وسط إصرار طرفي التشكيل على موقفهما ومطالبهما.

واستغربت مصادر بعبدا إدارة الرئيس سعد الحريري ظهره للرئيس عون والتنقل من بلد لبلد، بينما التشكيل مكانه الطبيعي في لبنان.

وتساءلت المصادرعبر "اللواء" عن القطبة المخفية الحقيقية العميقة التي تمنع الحريري من معاودة المحاولات، إلّا اذا اراد فقط إطلاق يده في التشكيل، وهذه مخالفة للدستور ولمعايير التشكيل ولن تحصل".

وسألت ان "كان هناك اسباباً اخرى اعمق تمنعه من تشكيل الحكومة، ربما يكون منها عدم رغبته في تجرّع كأس رفع الدعم عن المواد الغذائية والاساسية، ما لم تكن هناك اسباب خارجية تمنعه من التشكيل وفقا لهذه المصادر".