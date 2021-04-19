لبنان

موسكو تواصل دعمها للحريري

Lebanon 24
19-04-2021 | 01:25
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أشارت مصادر ديبلوماسية عبر "اللواء" الى ان "القيادة الروسية ستواصل اتصالاتها مع الاطراف السياسيين اللبنانيين للتشاور والبحث معهم سبل الخروج من ازمة تشكيل الحكومة بعدما استقبلت الاسبوع الماضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري واطلعت منه على كل مسببات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة".

وكشفت المصادر النقاب عن زيارة يقوم بها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى موسكو في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لهذه الغاية.

الا ان المصادر استدركت بالقول ان "موقف الحكومة الروسية من ازمة تشكيل الحكومة مبدئي، ولم يتغير وقد تم إبلاغه الى جميع الاطراف اللبنانيين، ممن زاروا العاصمة الروسية مؤخرا وغيرهم، ومفاده بدعم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين، لا يكون فيها لاي طرف الثلث المعطل".

وأكدت المصادر نفسها ان "موقف موسكو هذا قد تم إبلاغه لباسيل خلال زيارة قام بها السفير الروسي في لبنان إلى النائب باسيل في منزله منذ اسابيع عديدة، وكذلك عبر النائب السابق أبو زيد".

المصدر: اللواء
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