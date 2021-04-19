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إطلالة إعلامية

Lebanon 24
19-04-2021 | 04:25
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من المتوقع ان يطل الرائد جوزف النداف، بعد اطلاقه، عبر الاعلام لتوضيح ملابسات القضية التي سجن بسببها ثمانية اشهر رغم قيامه بواجباته على اكمل وجه.
 
المصدر: النهار
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جوزف النداف

انفجار بيروت

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