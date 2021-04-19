لبنان

أكثر إنفتاحا

Lebanon 24
19-04-2021 | 04:27
A-
A+
Doc-P-814285-637544045107509339.jpg
Doc-P-814285-637544045107509339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدت محطة تلفزيونية حزبية في الفترة الاخيرة اكثر انفتاحا على دول عربية عدة وعلى وجوه محلية تعارض سياسة الفريق الذي تنتمي اليه المحطة.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
التلفزيون السعودي: التحصين من كورونا شرط للحصول على تصريح أداء العمرة
lebanon 24
19/04/2021 06:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعات تابعة للتيار الوطني الحر تمنع بعض مراسلي التلفزيونات من اكمال رسالتهم مباشرة على الهواء
lebanon 24
19/04/2021 06:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: المشتبه به كان يعمل في منشأة نطنز واسمه رضا كريمي وغادر البلاد قبل أيام من الهجوم
lebanon 24
19/04/2021 06:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: تحديد هوية الشخص المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز النووية
lebanon 24
19/04/2021 06:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24

تلفزيون

انفتاح

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2021-04-19
06:00 | 2021-04-19
06:45 | 2021-04-19
06:39 | 2021-04-19
06:36 | 2021-04-19
06:35 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website