لبنان

تأمين مساعدات

Lebanon 24
19-04-2021 | 04:29
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يُنقل أنّ معظم جولات رؤساء الأحزاب ومرجعيات سياسية وموفديهم إلى الخارج، إنّما تهدف إلى تأمين مساعدات ودعم لتحصين مناطقهم ربطاً بالأزمة الاقتصادية الخانقة.
 
المصدر: النهار
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