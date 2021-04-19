يُنقل أنّ معظم جولات رؤساء الأحزاب ومرجعيات سياسية وموفديهم إلى الخارج، إنّما تهدف إلى تأمين مساعدات ودعم لتحصين مناطقهم ربطاً بالأزمة الاقتصادية الخانقة.