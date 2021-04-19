سابق ومستمر

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Lebanon 24
19-04-2021 | 04:30
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يجزم رئيس حزب مسيحي سابق استمراره في العمل السياسي، كما يؤكد في مجالسه أنّه وبعد أن تناول اللقاحين ستكون له لقاءات ومحطات سياسية كما في المراحل السابقة.
 
المصدر: النهار
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