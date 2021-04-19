إستقالة مدروسة

تجنبا لعزله من منصبه واحراج الفريق السياسي الذي ينتمي إليه قرر محافظ الجنوب الموافقة على استقالة رئيس بلدية بعد معلومات واتهامات له بالفساد وسرقة المال العام وعقد صفقات مشبوهة في أعمال تلزيم وشراء أدوية وأدوات زراعية.