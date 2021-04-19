لبنان

إستقالة مدروسة

Lebanon 24
19-04-2021 | 04:32
A-
A+
Doc-P-814288-637544048448060694.jpg
Doc-P-814288-637544048448060694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجنبا لعزله من منصبه واحراج الفريق السياسي الذي ينتمي إليه قرر محافظ الجنوب الموافقة على استقالة رئيس بلدية بعد معلومات واتهامات له بالفساد وسرقة المال العام وعقد صفقات مشبوهة في أعمال تلزيم وشراء أدوية وأدوات زراعية.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
استقالة رئيس بلدية السكسكية
lebanon 24
19/04/2021 06:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية القاع ونائبه يقدمان استقالتهما.. والسبب؟
lebanon 24
19/04/2021 06:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام مصرية: رئيس هيئة سكك الحديد في مصر يقدم استقالته بعد حادث القطار في طوخ
lebanon 24
19/04/2021 06:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء وجوده.. مجهول يسرقة منزل رئيس بلدية
lebanon 24
19/04/2021 06:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24

محافظ الجنوب

رئيس بلدية

استقالة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2021-04-19
06:00 | 2021-04-19
06:45 | 2021-04-19
06:39 | 2021-04-19
06:36 | 2021-04-19
06:35 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website