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لبنان
معوض وديفيد هيل
Lebanon 24
19-04-2021
|
04:35
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توقفت مصادر مراقبة عند استقبال رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض في دارته في بعبدا وكيل وزارة الخارجية الأميركية السفير دايفيد هيل والسفيرة الأميركية دوروثي شيا والوفد المرافق، واستبقائهم إلى مائدة العشاء الأمر الذي أصبح يتكرر مع أكثر من مسؤول أميركي رفيع المستوى.
المصدر: نداء الوطن
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