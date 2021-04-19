لبنان

خطة اقتصادية ناجحة؟

Lebanon 24
19-04-2021 | 04:38
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تردد اوساط متابعة، ان الخطة الإقتصادية الانقاذية التي أعدّها أحد النواب واطلع عليها عدد من سفراء الدول الكبرى والإقليمية المؤثرة، لاقت قبولاً وإعجاباً من عدد منهم، وأبرزهم سفير دولة خليجية.
المصدر: نداء الوطن
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خطة اقتصادية

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