لبنان

الروس يُشاورون ولا يبادرون.. وهذا سرّ اهتمامهم بلبنان

Lebanon 24
19-04-2021 | 06:28
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كتب الان سركيس في " نداء الوطن": حدّدت موسكو يوم 29 نيسان الجاري موعداً لزيارة باسيل، ومن المتوقّع أن يلتقي كلاً من نائب وزير الخارجية الروسية ومبعوث بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

القيادة الروسية ستكرّر على مسامع باسيل ما تقوله للقيادات السياسية الأخرى وهو ضرورة تأليف حكومة سريعاً ووقف مسلسل التعطيل والمباشرة بالإصلاحات وعدم وضع العراقيل.

وعلى رغم متابعة موسكو للملف اللبناني بكل تفاصيله، إلا أن المعلومات من العاصمة الروسية تؤكّد أن لا مبادرة روسية خاصة تجاه الوضع اللبناني، وما يدعو إلى القلق أكثر أن اهتمام الدول الكبرى بالملف اللبناني يتفاوت بين دولة وأخرى، حيث أنّ فرنسا هي من أكثر الدول التي تحمل همّ لبنان من دون أن تكون قادرة على تنفيذ مبادرتها لأنها لا تملك العصا.

وبالتالي فإن الإهتمام الروسي بلبنان يأتي كجزء من الإهتمام بالملف السوري، والروس حريصون على إستقرار لبنان وأمنه كدولة صديقة ولكن أيضاً من أجل حماية الوضع في سوريا نظراً لوجود قوات روسية هناك، كذلك فإن الوضع الإقتصادي في لبنان يؤثّر سلباً على سوريا، لذلك تدعو موسكو إلى الإسراع بحل عقدة الحكومة لأن نيران لبنان إن إندلعت ستحرق ما تستطيع الوصول إليه في سوريا، لكن رغم الخطورة المعروفة فإن الثابت أن لا مبادرة روسية لإنقاذ لبنان.
المصدر: نداء الوطن
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