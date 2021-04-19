لبنان

القاضي سليمان: القضاء "تشرشح بزيادة"

Lebanon 24
19-04-2021 | 06:33
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كتبت" نداء الوطن": "نعم، القضاء في لبنان صار مشرشحاً"، هي عبارة كان ردّدها رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان واستحضرها مُجدّداً اليوم مع اضافة كلمتين: "وبزيادة اكتر"، وذلك في معرض تعليقه على المشهد القضائي المستجدّ والتطورات التي تسارعت على الجبهة القضائية، وعلى نحو "فاقع".

 

القضاء يراه سليمان اليوم "في أزمة"، بعد صدور قرار عن مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في حق المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون و"قد رفضت تبلّغه"، وهذه المشكلة في نظره هي "أصعب وأعقَد من مشكلة تأليف الحكومة، وانا لا أرى أي مخرج لها"، ويستبعد في الوقت نفسه "أن يجد التفتيش القضائي أي حلّ لها، بعدما أحالت وزيرة العدل ماري كلود نجم الملفّ عليه، علماً أنّ موقفها سليم، فلا سلطة لها على القضاة لأنّ القضاء مستقلّ، وهي تمارس صلاحياتها ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، لكن التفتيش القضائي كان يجب عليه الّا يسمح بأن تصل الامور الى ما وصلت اليه اليوم".

 

ويقول سليمان: "صحيح أنّ هناك قضاة ممتازين لكنّهم مهمّشون، وكثر منهم يفكّرون بترك العمل القضائي والهجرة، لكن ايضاً هناك قضاة بهدلوا أنفسهم كما بهدلوا المؤسسة القضائية بسبب أدائهم".

المصدر: نداء الوطن
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