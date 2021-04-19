لبنان

لماذا غيّرت وزيرة العدل رأيها؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-04-2021 | 07:45
A-
A+
Doc-P-814321-637544149815378662.jpg
Doc-P-814321-637544149815378662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاجأ المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزيرة العدل ماري كلود نجم السبت، بعد اجتماعها مع مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي، القضاة انفسهم، الذين اعتبروا ان الوزيرة انقلبت على ما تم التفاهم عليه خلال الاجتماع لجهة احالة "تمرد القاضية غادة عون" حصرا على التفتيش القضائي وليس الملف برمته.

 

وعبّر القضاة عن استيائهم مما فعلته وزيرة العدل، ويقال ان اتصالا "نوعيا" تلقته قبل المؤتمر الصحافي دفعها الى تغيير رأيها .

 

مصدر قضائي قال "ان ما قالته الوزيرة في مؤتمرها عن استقلالية القضاء محق لكن كان عليها الالتزام باعلان ما تم الاتفاق عليه معها، وليس اخذ الحديث الى قضايا لم تكن ضمن السياق.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2021-04-19
10:15 | 2021-04-19
10:05 | 2021-04-19
10:00 | 2021-04-19
09:50 | 2021-04-19
09:45 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website