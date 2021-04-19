لماذا غيّرت وزيرة العدل رأيها؟

فاجأ المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزيرة العدل ماري كلود نجم السبت، بعد اجتماعها مع مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي، القضاة انفسهم، الذين اعتبروا ان الوزيرة انقلبت على ما تم التفاهم عليه خلال الاجتماع لجهة احالة "تمرد القاضية غادة عون" حصرا على التفتيش القضائي وليس الملف برمته.

وعبّر القضاة عن استيائهم مما فعلته وزيرة العدل، ويقال ان اتصالا "نوعيا" تلقته قبل المؤتمر الصحافي دفعها الى تغيير رأيها .

مصدر قضائي قال "ان ما قالته الوزيرة في مؤتمرها عن استقلالية القضاء محق لكن كان عليها الالتزام باعلان ما تم الاتفاق عليه معها، وليس اخذ الحديث الى قضايا لم تكن ضمن السياق.