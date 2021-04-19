اجتماع وزارة العدل اليوم لن يبحث قضية عون

علم "لبنان 24" أن الإجتماع الأمني- القضائي الذي من المقرر أن يُعقد صباح اليوم في وزارة العدل، بدعوة من وزيرة العدل ماري كلود نجم، لا علاقة له بما استجد على "المسرح القضائي" في اليومين الماضيين، وأن هذا الإجتماع كان مقرراً منذ مدة وهو أرجىء أكثر من مرة نظراً لعدم رغبة أحد كبار القضاة بالحضور.

وأفادت المعلومات أن اتصالات جرت لتذليل هذه العقبة وعندما نجح الوسطاء في إقناع مرجعين قضائيين بضرورة الحضور، قامت الدنيا ولم تقعد مع حال التمرد التي قامت بها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان غادة عون والتي تحولت من قاضية الى قضية.