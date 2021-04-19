لبنان

اجتماع وزارة العدل اليوم لن يبحث قضية عون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-04-2021 | 08:15
A-
A+
Doc-P-814323-637544151398090636.jpg
Doc-P-814323-637544151398090636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

علم "لبنان 24" أن الإجتماع الأمني- القضائي الذي من المقرر أن يُعقد صباح  اليوم في وزارة العدل، بدعوة من وزيرة العدل ماري كلود نجم، لا علاقة له بما استجد على "المسرح القضائي" في اليومين الماضيين، وأن هذا الإجتماع كان مقرراً منذ مدة وهو أرجىء أكثر من مرة نظراً لعدم رغبة أحد كبار القضاة بالحضور.

 

وأفادت المعلومات أن اتصالات جرت لتذليل هذه العقبة وعندما نجح الوسطاء في إقناع مرجعين قضائيين بضرورة الحضور، قامت الدنيا ولم تقعد مع حال التمرد التي قامت بها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان غادة عون والتي تحولت من قاضية الى قضية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2021-04-19
10:15 | 2021-04-19
10:05 | 2021-04-19
10:00 | 2021-04-19
09:50 | 2021-04-19
09:45 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website