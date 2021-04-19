لبنان

مصادر مقرّبة من حزب الله: هذا هو الهدف اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-04-2021 | 08:00
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قالت مصادر سياسية مقرّبة من "حزب الله" ان زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الأخيرة إلى روسيا كانت إيجابية بشكل أو بآخر"، لكنها  لفتت  إلى أن "الأجواء الحالية بشأن تشكيل الحكومة لا تشيرُ إلى أي تقدم ملحوظ"، كما أشارت إلى أن "هناك هدنة على صعيد الاتصالات ولا حلحلة في المدى المنظور".

 

وأكّدت المصادر أن "الهدف اليوم على صعيد الاتصالات هو تذليل العقبات بين الحريري والنائب جبران باسيل في سبيل التوافق على حكومة يمكن أن تساهم في رفع البلد من الانهيار، خصوصاً أن بعض العقد ومن بينها عدد وزراء الحكومة قد تم حله".

 

اما مصدر نيابي معني بالاتصالات فقال "ان لا جديد حكوميا، وحتى اقتراح  بري تشكيل حكومة على اساس "3 تمانات"  لم يتحمس له الحريري، ولم ينجح حزب الله في تسويقه لدى باسيل".

 

مصادر مطلعة افادت " ان المساعي الحكومية معطلة  في ظل تمسك  المعنيين بالتأليف بمطالبهم ومنهم التيار الوطني الحر الذي يرفض تسمية الرئيس الحريري الوزراء المسيحيين".

 

وقالت "لا نية لدى المعنيين بتفعيل حكومة تصريف الأعمال ولا بتسهيل تشكيل الحكومة وكأن هناك قراراً مدروساً بأخذ البلد نحو الفوضى".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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