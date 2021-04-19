لبنان

هل يتدخل هذا القاضي للفصل في الملف؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-04-2021 | 08:30
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تعقيباً على واقعة كف يد النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن ملفات متصلة بأعمال الصيرفة والجرائم المالية، تساءل مرجع قضائي رفيع عن دور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في كل هذه "المعمعة القضائية" وعن سبب سكوته المطبَق عن كل ما يجري.

 

وذكّر المصدر القضائي بالمادة 13 من قانون أصول الحاكمات الجزائية المعطوفة على المادة 31 من المرسوم الإشتراعي رقم ٨٣/١٥٠ التي تنص على صلاحية  المدعي العام التمييزي في تسيير دعوى الحق العام، وحقه أن يعطي التوجيهات الخطية عند الإقتضاء للمدعي العام الإستئنافي، كما أن نص المادة المشار اليها يلحظ خضوع النيابة العامة المالية للمدعي العام التمييزي، وبالتالي من واجب  القاضي ابراهيم التحرك عفوا في الملف وكل الملفات المتصلة بالقضايا المالية.

المصدر: لبنان 24

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