الـ OTV "تضرب" في كل اتجاه وهدفها الاساس هنا

في مقدمة نشرتها الاخبارية مساء امس، استخدمت محطة الOTV "مدفعيتها الذكية" في كل اتجاه ، لكن الواضح ان الهدف المباشر كان التصويب على عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي، استكمالا للحملة التي شنها مناصرو التيار الوطني الحر الاسبوع الفائت ضد بكركي بقرار قيادي واضح.

وقالت ال OTV في مقدمة نشرتها "بين بيانات سياسية فارغة، وتصريحات وتغريدات سخيفة، وعظات وخطب وخطابات لم تعد يقدم جديدا، راح أرباب المنظومة الفاسدة، بفروعها كافة، يتبارون اليوم في التهجم على غادة عون. كأني بهم يعودون بنا أياما الى الوراء، الى مشهدية الحق المصلوب، يوم راح الجنود يهزأون ويسخرون، من دون أن يعلموا أنهم في النهاية هم المائتون فيما الحق الذي ظنوا أنهم أماتوه، هو الحي. مشهدية لم ترتبط يوما بزمان ومكان، بقدر ارتباطها بكل زمان ومكان وحق وانسان".

وكان البطريرك الماروني قال في عظة قداس الاحد امس "ما لم تتألفْ حكومةُ اختصاصيّين غيرِ حزبّيين لا هيمنةَ فيها لأيِّ طرفٍ، عبثًا تَتحدثون، أيهّا المسؤولون، عن إنقاذٍ، وإصلاحٍ، ومكافحةِ فسادٍ، وتدقيقٍ جنائي، واستراتيجيّةٍ دفاعية، ومصالحةٍ وطنيّة. إنَّ معيارَ جِديّةِ المطالبةِ بكلِّ هذه المواضيع هو بتأليف الحكومة. فلا تَلهُون المواطنين بشؤونٍ أخرى، وهم باتوا يميّزون الحقَّ من الباطل".