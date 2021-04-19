سجال "الأخوة الأعداء" يشتعل مجدّداً.. "نبش قبور" واتهامات بالفساد والعمالة

اشتعل السجال المتجدّد بين "الأخوة الأعداء"، أي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، يوم أمس، وتطوّر إلى "نبش" لقبور الماضي واتهامات متبادلة بالفساد والعمالة.

شرارة السجال كانت التغريدة التي نشرها رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، وهاجم فيها "المنظومة الفاسدة التي انقلبت على الناس".

واعتبر باسيل في تغريدته أنّه "في الدول الفاشلة، تنقلب الناس على الأنظمة المستبدّة فتطيح بها وتستردّ حقوقها المنهوبة؛ أمّا عندنا، فالمنظومة الفاسدة انقلبت على الناس واستولت على أموالهم وهي تتحضّر للإنقلاب على أصول الدولة ووجودِها".

وسأل باسيل: "إلى من يلجأ الناس ليستعيدوا مدّخراتهم؟ إلى القضاء الدولي؟".

وختم تغريدته بالقول: "سنتكلّم قريباً".

هذه التغريدة استعدت تعليقاً "قواتياً"، أتى على لسان عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب بيار أبو عاصي، الذي شنّ هجوماً عنيفاً على باسيل واصفاً إياه بأنّه "خير وريث للوقاحة العونية".

وسأل أبو عاصي: "كيف لفاجر فاشل بدّد المليارات في الكهرباء والاتصالات والسدود أن يدعو الناس للثورة ضدّ غيره؟ كيف لمن عزل لبنان عن محيطه الاقتصادي والثقافي أن يعتقد بأنه متفلت من كل حساب؟".

وختم أبو عاصي بالقول: "بئس زمن رديء يصرّ فيه الفاشل على السلطة ويتنصل من المسؤولية".

كلام أبو عاصي فتح عليه "أبواب جهنّم" فانهالت عليه الردود "العونية" التي لم تتأخّر، فعلّق عضو تكتّل "لبنان القوي"، النائب سيزار أبي خليل، على كلام أبو عاصي، قائلاً عبر حسابه على "تويتر": "من انكفأ عن كلّ جهد إصلاحي وناصر منظومة التسلّط والفساد وكان عميلها في الحرب والسلم قد نسمح له بأن يتحدث معنا خافض الرأس! عدا ذلك، سخافة ورعونة لا تستحق الردّ".

واستمرّ "نبش القبور" بين الطرفين، حيث غرّد الوزير السابق غسان عطاالله، عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "كيف لفاجر، في الماضي ارتكب المجازر بحق اللبنانين، وفي الحاضر باع أخاه ووطنه للعدو، وغطّى وشارك بالسرقة والتحويلات وانهيار البلد، ويحمي الفاسدين، أن يقيّم من هم أشرف وأنزه وأكبر شأناً منه؟".

وأضاف: "بئس هذا الزمن الرديء الذي يجول فيه مرتكبو المعاصي بين الناس أحراراً فيما مكانهم خلف القضبان".

وفي السياق عينه، ردّت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية، مي خريش، على النائب بو عاصي، فقالت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "مفروض إنّو المبتلي بالمعاصي يستتر... يا بوعاصي جبران باسيل وريث مدرسة السيادة مش العمالة... بخصوص ورثة مدرسة الإجرام والخوات شو رأيك؟"