لبنان في قلب الموجة الحارة.. الحرارة ستصل إلى 33 وموجة ثانية آتية!

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان ‎ منخفض البحر الأحمر غطّى المناطق المدارية الصحراوية وتزامن مع وضعية شبه عمودية لأشعة الشمس الأمر الذي حرّك التيارات الساخنة والحارة نحو الشمال الشرقي لمدار السرطان بسبب تدني قيم الضغط الجوّي فوق صحراء مصر وليبيا والسودان والربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، وهذا الأمر ساهم بارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي وحاد فوق فلسطين ولبنان وسوريا وسوف تدخل هذه البلدان في قلب الموجة اللاهبة يومي الاثنين والثلاثاء بحيث ستلامس درجات الحرارة 33 درجة ساحلاً و 35 فوق سواحل فلسطين و 36 في الداخل السوري و 32 في البقاع.

وما ان تنحرف الموجة الحارة شرقاً وتنخفض درجات الحرارة يوم الاربعاء ليومين حتى تضرب موجة حارة اخرى المنطقة نهاية الاسبوع المقبل .

طقس صيفي يسيطر على المنطقة غيّب ايام الربيع، فقد تحوّل الطقس بشكل سريع من شتوي بارد الى صيفي حار.

كيف ستتوزع درجات الحرارة ليومي الاثنين والثلاثاء؟

على الساحل: 32/33 درجة نهاراً و 22 ليلاً

في البقاع: 31 نهاراً و 16 ليلا

على الجبال 1200 متر: 30 نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 25 نهاراً و 10 ليلا

الرياح: متقلبة بين شمالية حارة وجنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: بين 50 و 60%