دعوة من إدارة الجمارك لأصحاب المستوعبات "المتروكة" في المرفأ

دعت إدارة الجمارك "أصحاب المستوعبات الواصلة إلى مرفأ بيروت منذ ما قبل تاريخ الرابع من شهر آب 2020 والمتروكة لغاية تاريخه، إلى التقرّب من دائرة "المانيفست" في مصلحة جمرك مرفأ بيروت لتسوية أوضاع هذه المستوعبات جمركياً، وذلك خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية".