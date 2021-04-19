الاجواء المغبرة تنحسر غدا.. وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ، مع بداية الانخفاض الملحوظ والسريع في درجات الحرارة ورياح ناشطة، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ المحلي حيث يبدأ الانحسار التدريجي للغبار.في التفاصيل، كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مصدرها شمال شرق افريقيا، تكون محملة بغبار ومترافقة برياح خماسينية تبلغ ذروتها نهار الاثنين على لبنان ، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها القصوى لشهر نيسان بحدود العشر درجات مع نسبة رطوبة منخفضة والتي قد تسبب باندلاع الحرائق في الغابات.ملاحظة: (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15و 24 درجة)الإثنين: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة حيت تكون فوق معدلاتها الموسمية مع ظهور الغبار في الاجواء.الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ، مع بداية الانخفاض الملحوظ والسريع في درجات الحرارة و رياح ناشطة، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ المحلي حيث يبدأ الانحسار التدريجي للغبار.الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة .الخميس: غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية و انخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية.- الحرارة على الساحل من 14 الى 26 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 27 درجة.- الرياح السطحية: شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 40 كم/س.- الانقشاع: جيد اجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 55%- حال البحر: منخفض الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.- الضغط الجوي:761 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,01- ساعة غروب الشمس: 19,13