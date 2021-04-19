لبنان

مكتب باسيل: لو كان يقايض الأميركيين لما وضعت عليه عقوبات جائرة

Lebanon 24
19-04-2021 | 10:41
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أصدر المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، بياناً أشار فيه إلى أنّه "سرت في اليومين الماضيين اشاعات وتركيبات صحفية تدعي أن الوزير باسيل يقايض الأميركيين بين عدم توقيع مرسوم الحدود البحرية رقم 6433 ورفع العقوبات المفروضة عليه".

وأوضح البيان أنّ "هذه الإشاعات والتركيبات والأكاذيب هي من نتاج مخيلة مطلقيها ومن عقولهم المريضة"، لافتاً إلى أنّه "لو كان الوزير باسيل من يقايض على السيادة الوطنية وثروة اللبنانيين الطبيعية أو لو كان يخضع للضغوطات وللترهيب والترغيب لما وضعت عليه بالأساس عقوبات جائرة وغير مبنية أي حقائق".

 
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