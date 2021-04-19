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لبنان
إضافة هذا المختبر إلى اللائحة المقبولة لإجراء فحص "كورونا"
Lebanon 24
19-04-2021
|
11:35
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صدر عن مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي البيان الآتي:
"إن الأزمات الصحية والاجتماعية والمالية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ سنة تقريبا، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل ويجهد كي يحقق الهدف المناط به أي حماية الأمن الصحي والاجتماعي للمضمونين المنتشرين على كامل الأراضي اللبنانية، لا سيما لناحية مواجهة انتشار وباء كورونا، الأمر الذي استدعى الحاجة لإجراء فحوص مخبرية لكشف الوباء، وبالتالي ضرورة انتشار عدد أكبر من المختبرات التي تجريها على رقعة أوسع من الأراضي اللبنانية ليشمل المناطق كافة.
وعليه وعطفا على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها المتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا (COVID - 19) والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية اجراء هذا الفحص، وعطفا على المذكرات المتلاحقة التي أضافت إليها مختبرات جديدة لفحص الكورونا، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، المذكرة الإعلامية رقم 664 تاريخ 31 آذار 2021، قضى بموجبها إضافة "المختبر الطبي في مستشفى الهيئة الصحية الاسلامية - صف الهوا" - في بنت جبيل ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 109 مختبرات.
وبهذه المناسبة، يؤكد الدكتور كركي على كل المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق وجوب التقيد بتعرفة فحص الكورونا الجديدة التي وضع لها حد أقصى 100 الف ليرة لبنانية، آملا أن يلتزم المعنيون بما نصت عليه العقود المبرمة مع الصندوق.
كما يشدد المدير العام على كل المستشفيات المتعاقد معها عدم تقاضي أي فروق مالية من المضمونين المصابين بهذه الجائحة، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وصولا للإدعاء امام القضاء المختص عند الاقتضاء.
كما يؤكد الدكتور كركي حرصه الشديد على حفظ أمن المواطنين الصحي ويدعو المستخدمين والمضمونين الوافدين الى مكاتب ومديريات الصندوق الى اتخاذ أقصى درجات الوقاية اللازمة".
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