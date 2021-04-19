لبنان

في قبة شمرا.. إستغلوا وقت الإفطار لسرقة منزل

Lebanon 24
19-04-2021 | 11:54
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عمد مجهولون يوم أمس الأحد الى خلع نافذة وسرقة منزل المواطن "خ.ع" في منطقة قبة شمرا في عكّار، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".

وإستغل السارقون غياب صاحب المنزل الذي غادر في وقت الافطار. وبحسب المصادر فإن قيمة المسروقات تتراوح بين 1500$ من الذهب ومبلغ ماليّ بقيمة 6000$.

وحضرت دورية من قوى الأمن الداخلي الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث ورفعت البصمات.
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