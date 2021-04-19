دياب واصل لقاءاته في الدوحة مع المسؤولين القطريين

واصل رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، زيارته إلى الدوحة للقاء كبار المسؤولين القطريين، حيث اجتمع قبل ظهر اليوم في مقر إقامته، بوزير الدولة القطري حمد بن عبد العزيز الكواري، ووزيرة الصحة حنان الكواري، في حضور السفيرة فرح برّي.