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لبنان
دياب واصل لقاءاته في الدوحة مع المسؤولين القطريين
Lebanon 24
19-04-2021
|
11:59
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واصل رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، زيارته إلى الدوحة للقاء كبار المسؤولين القطريين، حيث اجتمع قبل ظهر اليوم في مقر إقامته، بوزير الدولة القطري حمد بن عبد العزيز الكواري، ووزيرة الصحة حنان الكواري، في حضور السفيرة فرح برّي.
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