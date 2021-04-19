لبنان

مناصرون لـ"المستقبل" أمام قصر عدل بيروت دعماً لعويدات.. والإجراءات الأمنية ستتكثّف (فيديو)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-04-2021 | 12:08
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بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى، يحتشد منذ العاشرة من قبل الظهر مناصرون من تيار "المستقبل" أمام قصر العدل في بيروت دعماً للقضاء وللنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى ينعقد إستثنائياً اليوم للنظر في التجاوزات التي قامت بها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على أن يعقد يوم غدٍ الثلاثاء إجتماعه الدوري.

وفي معلومات لـ"لبنان 24" فإنّ مجلس القضاء يتجه لدعوة القاضية عون للاجتماع الذي سيعقده غداً للإستماع اليها في ما خص الأحداث التي حصلت خلال يومي السبت والأحد.

وأفادت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" بأنّ الأجهزة الأمنية المولجة الحفاظ على أمن قصور العدل تواصلت مع قياداتها وتم التوافق على تكثيف الإجراءات الأمنية المشددة في محيط قصر عدل بيروت من اليوم وحتّى بعد الظهر غد الثلاثاء أي إلى ما بعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى تفادياً لأي احتكاك أو مواجهات بين مناصري الأحزاب والتيارات.

 

مناصرون لـ"#المستقبل" تجمّعوا أمام قصر عدل #بيروت دعماً للقاضي #غسان_عويدات #lebanon24 pic.twitter.com/E3si2UqZII

 

 
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خاص "لبنان 24"

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