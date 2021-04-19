لبنان

بعد توقيف سارقين.. شرطي يتعرض لكمين من أقاربهم وهذا ما حصل

Lebanon 24
19-04-2021 | 12:12
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أعلن رئيس بلدية القرية مارون عبدو انطون، في بيان اليوم، انه "بعد تكاثر عمليات السرقة في بلدة القرية - شرق صيدا ومحيطها، وبعد إلقاء القبض على سارقين من قبل شرطة البلدية وتسليمهما الى القوى الامنية الاسبوع الفائت، فوجىء الشرطي ط.د من شرطة بلدية القرية ليل امس، بكمين لاقارب احد السارقين عند مدخل بلدة عين الدلب، حيث قام المهاجمون باعتراض سيارة الشرطي والاعتداء عليه بالضرب المبرح ما سبب له جروحا وكدمات كبيرة في وجهه ويديه وعينيه، الا انه تمكن من الفرار من المعتدين الذي كان عددهم ستة".


وأشار الى انه أبلغ القيادات الامنية في المنطقة، طالبا إلقاء القبض على المعتدين خصوصا انهم معروفون بالاسماء، كما يسكن احدهم في البلدة.

وختم: "ان بلدية القرية رئيسا واعضاء يستنكرون هذا العمل الاجرامي ويطالبون المرجعيات الامنية بالقبض فورا على المعتدين وسوقهم امام العدالة تلافيا لحالة الغليان الشعبي واحقاقا للحق".
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