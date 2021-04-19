مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية وجامعة الروح القدس- الكسليك

وقّع إتحاد المصارف العربية، ممثلاً بأمينه العام الأستاذ وسام حسن فتوح مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة الروح القدس – الكسليك، ممثلة برئيسها الأب طلال هاشم، في حفل جرى في حرم الجامعة في الكسليك.وتهدف هذه المذكرة الى التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين في المجالات (الأكاديمية، والعلمية، والبحثية، والتدريبية، والتطويرية)، ودراسة إمكانية الاستفادة من البرامج التعليمية والبحوث والدراسات الاستراتيجية للجامعة في المجالات التي تتوافق مع نشاطات الاتحاد من خلال عقد الدورات المتخصصة، والبرامج التدريبية والمنهاج الدراسي للدبلومات المهنية المتخصصة في مختلف المجالات، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال تطوير المحتوى الرقمي، وإعداد دورات تدريبية لطلاب الجامعة لتعزيز معرفتهم العملية من خلال إتاحة فرص التدريب الوظيفي Internship في الاتحاد، وذلك خلال فترة دراستهم الجامعية، وتبادل الخبرة والرأي والمشورة فيما يحقق أهداف الاتحاد وتطلعات الجامعة وحرصها على مستقبل طلابها.الأب طلال هاشموخلال حفل التوقيع، ألقى رئيس الجامعة الأب طلال هاشم كلمة رحّب فيها بوفد اتحاد المصارف العربية، مشيدًا بالدور الريادي والفاعل الذي يضطلع به الاتحاد، ومشيرًا إلى أنه قد أصبح شريكًا أساسيًا للجامعة.ونوّه الأب هاشم بمذكرة التفاهم هذه التي تحوي على إمكانات كبيرة وتنسجم مع رؤية الجامعة في تطوير قدرات طلابها ورفع مستوى المعرفة لديهم، فضلًا عن تعزيز دورهم في تنمية مجتمعاتهم، مؤكدًا أنها لن تبقى حبرًا على ورق، بل ستدخل حيز التنفيذ فورًا.وفي الختام، أكد التزام الجامعة بالقيام بكل ما هو ضروري كي يحظى الطلاب بهذه الفرص الاستثنائية، إضافة إلى وضع إمكانيات وخبرات أساتذتها للمشاركة في منشورات مهنية مشتركة، داعيًا إلى تعزيز هذا التعاون أكثر وأكثر وتوسيع رقعة عمله في المستقبل، بما يخدم مصلحة الجميع.الأستاذ وسام فتـــّوحبدوره، أثنى الأستاذ وسام فتـــّوح على عراقة جامعة الروح القدس ورسالتها التربوية والوطنية،ثم قدم لمحة تعريفية عن الاتحاد وشبكة مكاتبه الإقليمية حيث أعلن للحاضرين عن توقيع اتفاقية مقر مع حكومة المملكة العربية السعودية سيشكل منطلقًا لنشاطاته تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وسائر المناطق العربية. ومن بين هذه النشاطات منح شهادات جامعية للشباب العربي، خصوصًا أن الجامعات اللبنانية تعتبر من أهم الجامعات في المنطقة ومقصدًا للشباب من الدول العربية كافة.وأكد الاستاذ فتوح انه قد تم الاتفاق على باكورة تعاون حول نشاطات متنوعة بينها مشروع إعداد شهادات تعليمية عالية متخصصة موجهة إلى المصرفيين العاملين في القطاع المصرفي الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، حيث سوف يقوم الخبراء والأكاديميين في جامعة الروح القدس بدراسة متطلبات التعليم العالي في السعودية والخليج العربي، تمهيدًا لإعداد الشهادات التي تتواءم مع حاجاتهم.كما أشار الى استعداد الاتحاد سنوياً لإتاحة فرص التدريب الوظيفي- Internship في الاتحاد لعشرة طلاب من الجامعة في مرحلة التخرج، وإعدادهم وظيفياً، وتبني إطلاقهم في سوق العمل أو في أحد المصارف الأعضاء.وأخيرًا أعرب الأستاذ فتوح عن اعتزازه بهذه الشراكة مع الجامعة التي ستؤدي حتمًا إلى تحقيق نجاحات كبرى وإنجازات واعدة، تصب في خدمة لبنان والوطن العربي وأجياله الصاعدة.ثم وقّع الأب هاشم والأستاذ فتــّوح رسميًا على مذكرة التفاهم وتبادلا النسختين والدروع التقديرية.