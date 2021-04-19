لبنان

فجراً.. هذا ما ضبط مع 4 شبان وشابة داخل سيارة في شكا

Lebanon 24
19-04-2021 | 13:07
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أوقفت دورية من شعبة المعلومات فجرا سيارة بداخلها 4 شبان وشابة في شكا، وضبطت معهم كمية كبيرة من الحشيشة الموضبة وخناجر. وتم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى مخفر درك شكا لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم.
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