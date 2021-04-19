لبنان

اجتماع في وزارة التربية.. والخلاصة "تقاذف المسؤوليات"

Lebanon 24
19-04-2021 | 13:33
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عقد لقاء بين مسؤولة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية والتعليم العالي صونيا خوري وبين رابطة التعليم الاساسي ولجنة اساتذة الدوام المسائي، ضم كلا من رئيس الرابطة حسين جواد والاعضاء محمد اسماعيل ومنال حديفة، ومن جانب اللجنة الاساتذة: محمد باز، سمر عزو، وابراهيم خليل، بتنسيق بين اللجنة ورئيس الرابطة.

وتحدث جواد مؤكدا الاضراب المعلن واستغرب "من بعض المدارس التي تقوم بالتعليم من دون افق واضحة او اي وجود للاموال".
وسأل خوري اذا "كان هناك اي اموال من الجهات المانحة حولت لحساب وزارة التربية او اذا كان هناك انفراج لهذه المسألة"، وطلب منها "الاستماع الى مشاكل ومطالب الاساتذة في الدوام المسائي بكل مسمياتهم".

 
وردت بإطلاعهم على مستند يظهر كشفا للحساب في مصرف لبنان "يؤكد وجود فقط ما يقارب 500 دولار أميركي لا غير وليس هناك اي تحويل للاموال في الوقت الحالي بسبب خلاف بين الجهات المانحة ومصرف لبنان والوزارة". وأوضحت أنها لا تحضر اي لقاءات مع الامم وهي تطالب علنا بمبلغ 600 دولار عن كل تلميذ".

ثم تناوب اعضاء اللجنة على الكلام وطرح الاسئلة.

وأشارت لجنة الأساتذة في بيان الى أن "خلاصة الاجتماع وامام تقاذف المسؤوليات ترى اللجنة ان معالي وزير التربيه هو المسؤول الاول والمباشر في هذا الملف بالاضافة الى كل من المدير العام للتربية ووحدة التعليم الشامل ولا بد من عقد لقاء يجمع كل الاطراف على طاولة واحدة (الامم الوزارة والاساتذة). وحملتهم اللجنة "كل المسؤولية عما يحصل من ضياع حقوق الاساتذة وعائلاتهم التي باتت قريبة من حافة الجوع والحرمان وعندها لا تلام هذه العائلات مهما فعلت لكي تحصل على حقها ثانيا اللجنة تؤكد ضرورة الاستمرار في الاضراب والتزام الجميع به والضغط باتجاه الامم والوزير لحل الخلاف وزيادة اجرة حصة الاستاذ كما ستعمد اللجنة الى تكثيف اللقاءات والعمل مع الاساتذة الى الوصول الى حقهم شاء من شاء وابى من ابى".


وختمت: "نحن سنبقى على العهد والوعد منكم ولكم ولن نخذلكم".

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