لبنان

عون استقبل اوهانيان والصياح وابو نجم

Lebanon 24
19-04-2021 | 13:38
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إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه اوهانيان، وعرض معها عمل الوزارة، خصوصا في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتطرق البحث الى العلاقات بين لبنان وارمينيا لمناسبة تمثيل الوزيرة اوهانيان لرئيس الجمهورية في الاحتفالية التي تقيمها الدولة الارمنية في يريفان لمناسبة ذكرى الابادة الارمنية.

وحمل الرئيس عون اوهانيان تحياته الى نظيره الارميني آرمين سركيسيان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان.

الصياح وأبو نجم
واستقبل الرئيس عون، الراعي الجديد لأبرشية انطلياس المارونية المطران انطوان ابو نجم والمطران بولس الصياح، اللذين شكرا رئيس الجمهورية على "ايفاده المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير لتمثيله في الاحتفال الذي اقيم لمناسبة سيامة المطران ابو نجم راعيا على الابرشية.
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