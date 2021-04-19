لبنان

الى الإعلاميين الراغبين في الحصول على اللقاح.. إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
19-04-2021 | 13:45
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ذكرت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في، بيان، "الإعلاميين الراغبين في الحصول على اللقاح، ضرورة تسجيل أسمائهم عبر المنصة الرسمية للقاح، وعدم الإكتفاء بإرسال أسمائهم إلى النقابة".

وأشارت النقابة إلى أن دورها "يقتصر على تثبيت الواقع الإعلامي للمسجلين، إنما لا بد من تسجيل الأسماء عبر المنصة الرسمية لضمان تسريع الحصول على اللقاح. للاستفسار التواصل مع أمانة السر على رقم واتس اب 76652345".
 
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