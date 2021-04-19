لبنان

إشكال في محيط قصر العدل.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
19-04-2021 | 13:49
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حصل إشكال في محيط قصر العدل في بيروت بين مؤيدين للقاضية غادة عون وآخرين للقاضي غسان عويدات، تزامنا مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تدخلت عناصر من الجيش وعملت على فض الاشكال، وإبعاد الفريقين عن بعضهما ليسود الهدوء بعد ذلك.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى، احتشد منذ العاشرة من قبل الظهر مناصرون من تيار "المستقبل" أمام قصر العدل في بيروت دعماً للقضاء وللنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.


يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى ينعقد إستثنائياً اليوم للنظر في التجاوزات التي قامت بها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على أن يعقد يوم غدٍ الثلاثاء إجتماعه الدوري.

وفي معلومات لـ"لبنان 24" فإنّ مجلس القضاء يتجه لدعوة القاضية عون للاجتماع الذي سيعقده غداً للإستماع اليها في ما خص الأحداث التي حصلت خلال يومي السبت والأحد.

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