أهالي طفيل ينفذون اعتصاماً على اوتوستراد رياق بعلبك.. وهذه مطالبهم

نفذ عدد من أبناء بلدة طفيل اعتصاما على اوتوستراد رياق بعلبك عند المفرق المؤدي إلى بلدات طبشار والخريبة وحام وطفيل.

ووجهت منال شاهين، نداء باسم المعتصمين إلى كل من الرئيس المكلف سعد الحريري والامين العام لـ"حزب الله السيد حسن نصرالله، قالت فيه: "إننا أهالي طفيل المحرومة قديما والممسوحة عن الجغرافيا حاليا من قبل مافيات المال ومن وراءهم، نحن الذين ما لبثنا أن عدنا إلى بيوتنا بعد تطهير هذه الديار من براثن الإرهاب حتى هجرنا مرة ثانية إرهاب المال والمافيات تحت ذريعة التملك وشراء البلدة، فقاموا بقطع كل ما هو جميل في هذه البلدة الفقيرة المعدومة، قطعوا الشجر وردموا الآبار وشردوا الأهالي، كل ذلك بدون أي أمر قضائي أو أي دعوى بخصوص استرداد الحيازة التي هي من حقنا ورثناها عن أبائنا وأجدادنا منذ مئات السنين".

وتابعت: "أسكتونا أول مرة وكلفوا لنا لجنة لحل الخلاف فقلنا سمعا وطاعة، لأننا دعاة حل وإصلاح، وبعد شهور عدة وأخد ورد أصبح بعض هذه اللجنه أداة بيد هذه المافيا لضربنا وتهجيرنا وغطاء لها، فانحازت بشكل فاضح للظالم على المظلوم، للغني على الفقير، للقوي على الضعيف، فلا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأكدت "مواصلة التحرك مع أحرار هذه المنطقة ووطننا لرد الحقوق إلى أصحابها، ونحذر أي شخص من المساس بحقوق أهالي البلدة".