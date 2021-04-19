في آب الماضي.. لماذا رفضت زوجة ماكرون مرافقته الى لبنان؟

غرّد الاعلامي سامي كليب عبر حسابه على موقع "تويتر"، وقال: "في كتاب فرنسي جديد: أن السيدة بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي ايماونيل ماكرون رفضت مرافقته الى لبنان في آب الماضي، بسبب استيائها من بلد يفتقر شعبه الى الغذاء والسكن ويتألم بلا علاج، وقررت أن تأتي لاحقا لتأسيس مستشفى يكون أكثر فائدة".

في كتاب فرنسي جديد: أن السيدة بريجيت زوجة الرئيس #ماكرون رفضت مرافقته الى #لبنان في آب الماضي، بسبب استيائها من بلد يفتقر ( شعبه) الى الغذاء والسكن ويتألم بلا علاج، وقررت أن تأتي لاحقا لتأسيس مستشفى يكون أكثر فائدة.



الكتاب يكشف أسرارا كثيرة وربما خطيرة عن الرئيس الفرنسي. pic.twitter.com/3Znkth5xgn

— samikleib-journalist سامي كليب (@samykleyb) April 16, 2021